Oktay'dan, Erbakan'ın kabrine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Oktay, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nde öğrencilerle bir araya gelmesinin ardından, ikindi namazını Merkezefendi Camisi'nde kıldı.
Cami avlusundaki Merkezefendi Türbesi'ni de ziyaret eden Oktay, burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Oktay, daha sonra eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, ziyareti sırasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.
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