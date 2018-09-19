Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerle gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, gazilerin, dün Çanakkale'de, Sakarya'da, bugün yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede, 15 Temmuz'da aziz vatanın her bir karış toprağında gövdesini siper ederek vatan ve bayrak müdafaasının önemini tüm dünyaya kararlılıkla gösterdiğini bildirdi.

"Gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır."

