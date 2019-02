Oktay'dan, Karamollaoğlu'na '15 Temmuz' cevabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından salondan ayrılan Karamollaoğlu'na cevap verdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına olsa bile hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan "Ben varım" diyerek, her türlü mücadelesini veren bir lider olduğunu söyledi. Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiç kimse 'Önceden gördün mü, ders aldın mı?' deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" diye konuştu.

"Eğitim alanında hiçbir şeyin aceleye gelmeyeceğinin bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki, eğitimde en küçük bir yanlış sonucunda nesiller, asırlar kaybedilir, emekler zayi olur. Bunun için hem eğitimcilerimizin son derece dikkatli ve özverili olması hem de bizlerin eğitim alanında attığımız her adımı dikkatle hesaplaması, düşünmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle eğitim konusunda 'zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin' olmak durumundayız. 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim konusunda çok büyük yatırımlara imza attık ve çok önemli ilerlemeler gerçekleştirdik. 'Önceliğimiz eğitim' diyerek, bilinçli, donanımlı, sağduyulu bir gençliğin yetişmesi için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz."

Eğitim-Bir-Sen’in aynı zamanda hayatla, tarihle bütünleşen bir entelektüel zemin üzerinde yükselen bir emek örgütü olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, şunları söyledi:

"Maalesef ülkemizde birileri, emeğin ve hak mücadelesinin tanımını ve alanını daraltma eğilimini sürdürüyorlar. Biz buna sömürgeleştirilmiş zihinler diyoruz. Evet, bir zihin sömürüsü yaşanmıştır bu ülkede. Tekçi ve dayatmacı zihnin arka planında işte bu ideolojik körlük vardır. Oysa biz ‘başka bir dünya mümkündür’ diyor ve bununla da kalmıyor, sendikal anlamda bu kapsamda eylemler geliştiriyoruz. Geldiğimiz noktada sağa ve sola sapmadan, emeğin ve hak mücadelesinin fıtrat merkezli tanımını yapıyoruz. ‘Biz’, damladan ummana, zerreden zirveye, andan çağa her özneyi, her mekânı, her zamanı kapsayan bütünlüğün adıdır. Kimsenin dışarıda kalmadığı, herkesin biricik olduğu, biricik olanların kendilerini yok etmeden 'biz'de değer bulduğu sendikacılıktır bizimkisi. Sınıfta ders veren öğretmen de, o sınıfı eğitime hazırlayan hizmetli de, okulu ve o personeli eğitime hazır ve motive edilmiş şekilde yönlendiren yönetici de 'biz'in parçasıdır."