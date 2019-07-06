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Oktay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "İş insanları reformları bekliyor. Hükümetin programında son derece önemli açılımlar var. Reformların gerçekleştirilerek yatırımcının ekonominin önünün açılması en büyük arzumuz" - KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "KKTC'nin başarı öyküsünün ardından ana vatan Türkiye vardır. Biz her zaman Türk hükümetleriyle iyi ilişkiler içinde olacağız. Türkiye'nin desteğiyle daha iyi KKTC için çalışmaya devam edeceğiz"

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş insanları reformları bekliyor. Hükümetin programında son derece önemli açılımlar var. Reformların gerçekleştirilerek yatırımcının ekonominin önünün açılması en büyük arzumuz." dedi.

Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ederek, mayısta göreve başlayan Tatar ve kabinesini tebrik etti.

Ekonomi gündemiyle KKTC'de bulunduklarını, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Oktay, KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için için bu toplantıların önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni hükümet ile KKTC'nin yeni bir başlangıç yaptığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Yeni başlangıcın güzel işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Reformlar son derece önemli. İş insanları reformları bekliyor. Hükümetin programında son derece önemli açılımlar var. Reformların gerçekleştirilerek yatırımcının ekonominin önünün açılması en büyük arzumuz. Yeni hükümetin bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz. Bütün dünyanın ve Ada'nın gündeminde hidrokarbon kaynakları var. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Dinamik yapımızın, istikrarımızın korunması, şu veya bu oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türkünün haklarının korunması için hükümetler arasındaki işbirliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor."

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini de Tatar'a iletti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinin şahsını ve kabinesini onurlandırdığını söyledi.

Oktay'ın Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'ndaki mesajlarıyla Kıbrıs Türk halkının yüreğine su serptiğini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayacağız. Beş sene geçince yarım asırlık bir devlet ve Cumhuriyet olacak KKTC. Devletimiz gelişme içinde yoluna devam etmektedir. Bütün sıkıntılara, dünyanın yaptığı haksızlık uyguladığı ambargoya rağmen ülkemizde önemli sektörler oluşmuştur. Turizm ve yükseköğretim gibi. Anadolu'dan gelen su ile tarımsal faaliyetlerimiz tekrar planlanmaktadır. KKTC'nin başarı öyküsünün ardından ana vatan Türkiye vardır. Biz her zaman Türk hükümetleriyle iyi ilişkiler içinde olacağız. Türkiye'nin desteğiyle daha iyi KKTC için çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmenin ardından Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKCT Başbakanı Ersin Tatar

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