Oktay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş insanları reformları bekliyor. Hükümetin programında son derece önemli açılımlar var. Reformların gerçekleştirilerek yatırımcının ekonominin önünün açılması en büyük arzumuz." dedi.

Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ederek, mayısta göreve başlayan Tatar ve kabinesini tebrik etti.

Ekonomi gündemiyle KKTC'de bulunduklarını, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Oktay, KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için için bu toplantıların önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni hükümet ile KKTC'nin yeni bir başlangıç yaptığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Yeni başlangıcın güzel işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Reformlar son derece önemli. İş insanları reformları bekliyor. Hükümetin programında son derece önemli açılımlar var. Reformların gerçekleştirilerek yatırımcının ekonominin önünün açılması en büyük arzumuz. Yeni hükümetin bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz. Bütün dünyanın ve Ada'nın gündeminde hidrokarbon kaynakları var. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Dinamik yapımızın, istikrarımızın korunması, şu veya bu oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türkünün haklarının korunması için hükümetler arasındaki işbirliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor."