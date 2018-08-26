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Oktay'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

Oktay, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından "Malazgirt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay paylaşımında, "Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt Zaferi

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