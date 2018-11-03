Oktay'dan Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.
Oktay, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğince gerçekleştirilen "3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi"nin ardından Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne geçti.
Burada Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından karşılanan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek gösterilen kıraathaneyi gezdi.
Yetkililerden kıraathane hakkında bilgi alan Oktay, kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.
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