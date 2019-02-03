HABER

Oktay'dan milli sporcu Çakmak'a taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 22:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ile telefonda görüştü.

Çakmak'a başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, milli sporcunun acısını paylaştı.

Oktay, sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi aldı.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım (3)Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım (3)
Bakan Soylu’dan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar’ın ailesine ziyaretBakan Soylu’dan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar’ın ailesine ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol Milli Takımının kaptanı Osman Çakmak başsağlığı telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.