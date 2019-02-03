Oktay'dan milli sporcu Çakmak'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ile telefonda görüştü.
Çakmak'a başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, milli sporcunun acısını paylaştı.
Oktay, sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi aldı.
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