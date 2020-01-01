Oktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya tezkeresinin TBMM’de görüşülmesinden bir gün önce Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor. Biz, insani yardımda zaten bulunuyoruz. İçeriğini muhatabımızın talepleri ve bölgedeki gelişmeler belirler" ifadelerini kullandı.

Oktay, tezkere geçtikten sonra Halife Hafter güçlerinin saldırılarını durdurması halinde Libya’ya asker gönderilmesine gerek kalmayacağını kaydetti. Oktay “Tezkere geçtikten sonra diğer tarafta farklı bir duruş olur, 'tamam çekiliyoruz, saldırıdan vazgeçtik' diye, uygundur, niye gidelim o zaman?” dedi.

Ankara geçen ay Libya’da uluslararası toplumun meşru yönetim olarak tanıdığı Trablus’taki hükümetle deniz yetki alanları anlaşması ve askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. İki taraf arasında güvenlik işbirliğini öngören anlaşma kapsamında Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme seçeneği dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplum tarafından meşru yönetim olarak tanınan Fayez El Serraj yönetiminin, ülkenin doğusunda Tobruk’ta üslü General Hafter’a bağlı güçlere karşı üstünlük sağlamak amacıyla resmi destek talebini iletmesi üzerine Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.