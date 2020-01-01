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  4. Oktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ Mesajı

Oktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ Mesajı

01.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya tezkeresinin TBMM’de görüşülmesinden bir gün önce Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, saldırılar durduğu takdirde Libya'ya asker gönderilmesine gerek kalmayacağı mesajını verdi

Oktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya tezkeresinin TBMM’de görüşülmesinden bir gün önce Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor. Biz, insani yardımda zaten bulunuyoruz. İçeriğini muhatabımızın talepleri ve bölgedeki gelişmeler belirler" ifadelerini kullandı.

Oktay, tezkere geçtikten sonra Halife Hafter güçlerinin saldırılarını durdurması halinde Libya’ya asker gönderilmesine gerek kalmayacağını kaydetti. Oktay “Tezkere geçtikten sonra diğer tarafta farklı bir duruş olur, 'tamam çekiliyoruz, saldırıdan vazgeçtik' diye, uygundur, niye gidelim o zaman?” dedi.

Ankara geçen ay Libya’da uluslararası toplumun meşru yönetim olarak tanıdığı Trablus’taki hükümetle deniz yetki alanları anlaşması ve askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. İki taraf arasında güvenlik işbirliğini öngören anlaşma kapsamında Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme seçeneği dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplum tarafından meşru yönetim olarak tanınan Fayez El Serraj yönetiminin, ülkenin doğusunda Tobruk’ta üslü General Hafter’a bağlı güçlere karşı üstünlük sağlamak amacıyla resmi destek talebini iletmesi üzerine Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.

Meclis’e gönderilecek Libya tezkeresinin metninde, Hafter’ın ordusunun Libya’daki Türk şirketlerini ve Akdeniz’deki Türk gemilerini tehdit ettiği belitiliyor ve Hafter’e bağlı güçlerin saldırlarının durdurulmaması halinde bölgede Türkiye’nin çıkarlarının olumsuz etkileneceği uyarısı yapılıyor.

Türkiye geçtiğimiz yıl Libya’ya mücevher, mobilya ve kümes hayvanları dahil olmak üzere 1,5 milyar dolarlık mal ihraç etmişti. Bu rakam, Türkiye’nin önemli bir kısmını metal ithalatının oluşturduğu Libya’dan toplam ithalatının dört katından fazlası.

Türk inşaat şirketleri Ustay Yapı, Tekfen ve Guris İnşaat, Türkiye-Libya İş Konseyi’nin yönetim kurulunda yer alan firmalar. Bu da Türk inşaat sektörünün bölgeye yönelik ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Reuters haber ajansının geçen ay ulaştığı Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı raporda, Türkiye’nin BM ambargosuna rağmen Serraj hükümetine askeri malzeme gönderdiği belirtilmişti.

Hafter’e bağlı güçler ise Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün tarafından destekleniyor.

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