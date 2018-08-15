Oktay'dan şampiyon milli yüzücü Boyacı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan ve engel tanımayan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'yı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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