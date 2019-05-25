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Oktay'dan şehit ailesine taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesi ile telefonda görüştü.

Şehidin annesi Gülay Köklü ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Oktay, şehit Köklü'ye de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, terör örgütlerine şehitlerin hesabının sorulduğunu ifade etti.

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