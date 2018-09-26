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Oktay'dan Türk Dil Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Dilimizi gelecek nesillere aktaracak geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı Türkçemizi özenle kullanmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dilimizi gelecek nesillere aktaracak geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı Türkçemizi özenle kullanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Milletleri millet yapan temel değerlerden birinin dil olduğuna dikkati çeken Oktay, tarih boyunca geniş coğrafyada kullanılan Türkçenin barış, hoşgörü ve sevgi dili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ortak geçmişe sahip olduğu halklarla arasındaki güçlü bağları oluşturan dilin en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve kullanılması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Dilimizi gelecek nesillere aktaracak geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı Türkçemizi özenle kullanmaya davet ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Dil Bayramı

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