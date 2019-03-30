Oktay'dan verimli Balkan diplomasisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "onur konuğu" olarak katıldığı "Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi" kapsamında verimli görüşmelerde bulundu.

Oktay, Bükreş'te dün düzenlenen zirve kapsamında, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmeler yaptı.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Viorica Dancila, Oktay ile görüşmesinde, geçen yıl Varna'da yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nin bu kez Bükreş'te gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

Oktay ve Dancila, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 milyar dolar olarak belirlenen iki ülke ticaret hacminin yakalanması ve bunun için her iki ülkede faaliyet gösteren iş adamlarına gerekli fırsatların sunulması konusunda mutabık kaldı.

Sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunan Oktay ve Dancila, sağlık turizmi kapsamında daha fazla kişinin Romanya'dan Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı şehir hastaneleri konseptinin Türk firmaları tarafından Romanya'da hayata geçirilmesi konularındaki ortak görüşlerini belirtti.