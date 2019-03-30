HABER

Oktay'dan verimli Balkan diplomasisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla gerçekleştirilen Dörtlü Zirve kapsamında verimli görüşmeler yaptı - Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Dancila, zirveye "onur konuğu" olarak katılan Oktay ile görüşmesinde, geçen yıl Varna'da AB-Türkiye Zirvesi yapıldığını hatırlatarak, bu kez de Bükreş'te bir zirve yapılması için Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti - Oktay ve Dancila görüşmede, sağlık turizmi alanında daha fazla kişinin Romanya'dan Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı şehir hastaneleri konseptinin Türk firmaları tarafından Romanya'da hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Bölgedeki her toplumla arasında var olan tarihi, kültürel bağlar ve ortak ekonomik çıkarlar sayesinde Türkiye, Balkanlar'da istikrar ve barıştan en çok istifade edebilecek ülke"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "onur konuğu" olarak katıldığı "Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi" kapsamında verimli görüşmelerde bulundu.

Oktay, Bükreş'te dün düzenlenen zirve kapsamında, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmeler yaptı.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Viorica Dancila, Oktay ile görüşmesinde, geçen yıl Varna'da yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nin bu kez Bükreş'te gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

Oktay ve Dancila, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 milyar dolar olarak belirlenen iki ülke ticaret hacminin yakalanması ve bunun için her iki ülkede faaliyet gösteren iş adamlarına gerekli fırsatların sunulması konusunda mutabık kaldı.

Sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunan Oktay ve Dancila, sağlık turizmi kapsamında daha fazla kişinin Romanya'dan Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı şehir hastaneleri konseptinin Türk firmaları tarafından Romanya'da hayata geçirilmesi konularındaki ortak görüşlerini belirtti.

Bu kapsamda, Romanya Sağlık Bakanı ve beraberindeki bir heyetin gelecek ay Türkiye'ye gelerek şehir hastanelerinde incelemelerde bulunmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Romanya Başbakanı Dancila, savunma sanayisi alanında iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldı.

Görüşmede, 10 milyar dolar ticaret hedefi için büyük önem arz eden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın eş başkanlığını yürüttüğü Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın bu yıl yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Oktay'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek aylarda Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaret ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar gündeme geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesine dönük çalışmaların gözden geçirildiği görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasında ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolu projeleriyle turizm gelirlerinde önemli artış sağlanacağı kaydedildi.

Oktay, zirve kapsamında bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

- "Türkiye için Balkanlar da çok önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bulunduğu Dörtlü Zirve'de, taraflarla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Oktay, "Zirve kapsamında, AB'den beklentilerimiz, Balkanlar'daki bölgesel iş birliği konuları, enerji ve göç başlıklarının yanı sıra İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının geldiği aşama gibi konularda muhataplarımıza görüşlerimizi aktardık." dedi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan liderleriyle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi ilgilendiren birçok konuda görüş alışverişi imkanı bulduk. Geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sunabilecek potansiyele sahip olan ve bunu sağlayan Türkiye için Balkanlar da çok önemli. Soydaşlarımızın ve ecdat yadigarlarımızın bulunduğu bu bölgeyle ilişkilerimizi her zaman güçlü tutmalıyız. Balkanlarda kalıcı bir barış ve iş birliği ortamının kurulması Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bölgedeki her toplumla, arasında var olan tarihi, kültürel bağlar ve ortak ekonomik çıkarlar sayesinde Türkiye, Balkanlar'da istikrar ve barıştan en çok istifade edebilecek ülke."

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Putin’in Basın Sözcüsü Peskov: "ABD’den Venezuela krizini görüşme isteği gelmedi"Putin’in Basın Sözcüsü Peskov: "ABD’den Venezuela krizini görüşme isteği gelmedi"
Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (3)Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (3)
Anahtar Kelimeler:
Balkan diplomasisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.