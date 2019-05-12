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Oktay'dan Yeni Zelanda şehidinin ailesine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 50 gün sonra şehit olan Zekeriya Tuyan'ın ailesini ziyaret etti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Dünyanın neresinde olursa olsun, bir vatandaşımızın burnu kanasa oradayız. Yeni Zelanda saldırısı olduğu zaman Cumhurbaşkanı'mız hem sizlerin hem de tüm Müslümanların yanında oldu" - Şehit annesi Fatma Tuyan: - "Hastanedeki Pakistanlılar, 'Teyze, sizin devletiniz ne kadar iyi. Bizimkiler arayıp sormuyorlar. Sizin Türkler ne kadar iyiler. Cumhurbaşkanınız ne kadar iyi, sizi buraya gönderiyor' diyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 50 gün sonra şehit olan Zekeriya Tuyan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, Tuyan ailesinin Keçiören ilçesindeki evine gelişinde şehidin babası Ahmet ve kardeşi Yahya Tuyan tarafından karşılandı. Oktay, şehidin babaevinin bulunduğu site önündeki parkta oturan kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Tuyan'ın ailesinin evine geçen Oktay, şehit annesi Fatma Tuyan'ın Anneler Günü'nü kutladı, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Oktay'a saldırının yaşandığı günden bu yana gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Fatma Tuyan, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hastanedeki Pakistanlılar, 'Teyze, sizin devletiniz ne kadar iyi. Bizimkiler arayıp, sormuyorlar. Sizin Türkler ne kadar iyiler. Cumhurbaşkanınız ne kadar iyi sizi buraya gönderiyor' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Dünyanın neresinde olursa olsun, bir vatandaşımızın burnu kanasa oradayız. Yeni Zelanda saldırısı olduğu zaman Cumhurbaşkanı'mız hem sizlerin hem de tüm Müslümanların yanında oldu." diye konuştu.

Oktay'a ziyaretinde Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Zekeriya Tuyan'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi yaralanmıştı.

Nur Camisi'ne yönelik terör saldırısında ağır yaralanan iki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

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