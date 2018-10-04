Oktoberfest'e gölge düşüren taciz vakaları

Ancak festivalde kayıtlara geçen cinsel taciz vakalarında son dönemde artış yaşanıyor. Üstelik taciz olaylarının birçoğu polise bildirilmiyor.Geleneksel deri pantolon giymiş erkekler ve Bavyera eyaletine özgü elbiseler içindeki kadınlar Ekim ayının serin akşamlarında Münih'in dünyaca ünlü Oktoberfest'inde dolaşıyor ve en az festival kadar meşhur bira çadırlarına girmek için sıra bekliyor. Ancak özellikle kadınlar festivalde kendilerini ne kadar güvende hissediyor?

Bu seneki etkinlikte bu çadırlardan birinde çıkan bir kavgada bir erkeğin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Oktoberfest'e katılanlara kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini sorduğumuzda kadınların çoğu festival alanındaki polislerin ve özel güvenlik görevlerinin sayısının fazlalığını övüyor. Ancak bir kadın olarak kendilerini ne kadar güvende hissettikleri sorulduğunda çoğu cevap vermeden önce düşünmek için bir an duraklıyor.

Bu sene 22 Eylül ile 7 Ekim arasında düzenlenen Oktoberfest'te şu ana kadar polise aralarında cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları da bulunan 21 şikâyet iletildi. Bu şikâyetlerden biri, Oktoberfest'in ilk gününde 25 yaşında Münihli bir erkeğin 21 yaşındaki Finlandiyalı bir kadına festival alanındaki çayırda tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Bu olaydan birkaç gün sonra ise bir erkeğin, 43 yaşındaki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve kadının buna karşı koyduğunda da saldırgan tarafından yüzüne 1 litrelik bira bardağıyla vurulduğu iddia edildi.