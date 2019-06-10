"Oktokopter" tasarlayan BTÜ öğrencileri ABD'de yarışacak

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da kurulan genç bir üniversite olmalarına rağmen sahip oldukları üst düzey laboratuvar imkanlarıyla proje ve uygulamalı eğitim alanında Türkiye'nin kalkınmasına destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda "Döner Kanatlı İHA" kategorisinde birinci olan BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu bünyesinde 3 sene önce kurulan BENDİS takımı, bu yıl yeni bir drone tasarlayarak yurt dışındaki yarışmalara başvurdu.

CEM ŞAN - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri tarafından tasarlanan, 15 kilograma kadar yük taşıyabilen, yarım saatlik uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip "oktokopter" adı verilen 8 motorlu, pervaneli drone, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda (AUVSİ SUAS Competition) Türkiye'yi temsil edecek.

Karademir, üniversite bünyesinde 50'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi öğrencilerin sadece sınıflarda, derslerde aldıkları eğitimle değil, sosyal ve teknik uzmanlık alanlarında da kendi aralarında organize olarak proje odaklı çalışmaları isteniyor. Yurt dışında, gelişmiş ülkelerde öğrenciler bu şekilde hayata hazırlanıyor." dedi.

BTÜ'de de sosyal çalışmalar yapan öğrencilerin yanı sıra özellikle mühendislik disiplinlerinde uçan otonom araçlar, elektrikli otomobiller üzerine çalışan öğrencilerin ve onların arkasında motivasyonu çok yüksek öğretim üyelerinin bulunduğunu vurgulayan Karademir, geçen sene TEKNOFEST'te 5 takımla yarıştıklarını hatırlattı.

Hepsi dereceye giren bu takımlardan birinin, Türkiye birinciliğini elde ettiğini anlatan Karademir, "Bu sene TEKNOFEST'e 10 takımla katılıyoruz. Geçen sene birinci olan takımımız kısa süre sonra ABD'deki yarışlara katılarak Bursa'yı temsil edecek ve ülkemizin bayrağını dalgalandıracak." ifadelerini kullandı.