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Okuduğu gazeteyle hayatı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:48 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Soma ilçesinde, gazetedeki bir haberde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe projelerini öğrenen Samet Gezgin (33), aldığı destekle 70 dönüm arazide civciv yetiştirmeye başladı.

Cemil SEVAL- Şevket ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, gazetedeki bir haberde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe projelerini öğrenen Samet Gezgin (33), aldığı destekle 70 dönüm arazide civciv yetiştirmeye başladı. Gezgin, "Her şey bir anda oldu. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Samet Gezgin, okuduğu gazetedeki bir haberde, TKDK'nın projelerini gördü ve araştırma yapmaya başladı. Babasının da yönlendirmesiyle TKDK'nın İl Koordinatörlüğü'ne başvuru yapan Gezgin, kurmayı planladığı 1 milyon 900 bin TL maliyetli tesis için 870 bin TL hibe kazandı. Samet Gezgin, Soma'nın Küçükışıklar Mahallesi'nde 1700 metrekarelik kısmı kapalı alan olmak üzere 70 dönüm araziye Avrupa standartlarında civciv tesisini kurdu. Gezgin, yılda yaklaşık 160 bin kapasitelik civciv tesisiyle işinin patronu oldu. Bakımını yaptığı civcivlerden et verimi yüksek tavuklar elde eden Gezgin, tavukları ise entegre tesislere satıyor.

Köy hayatını sevmesinin de etkisiyle işe başladığını belirten Samet Gezgin, TKDK'nın desteğiyle tesisini kurduğunu ifade ederek, "Civcivlerimiz bize 38- 40 gram arasında geliyor. Burada uygun hava şartlarında onları, 45- 50 gün gibi bir süre zarfında büyütüyoruz. Daha sonra tavuk firmalarına kesime yolluyoruz. Proje, 1 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. 870 bin TL'sini TKDK'dan hibe olarak aldık. Her şey bir anda oldu. Desteğe güvenerek işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma, tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor. Bu milli değerdir. Bu tür desteklerin devletimiz tarafından arttırılmasını bekliyoruz. Ben buradan ayrıca bu projeye vesilen olan Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TKDK kurumuna ve çalışanlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

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