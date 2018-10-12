HABER

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde lise son sınıfta okuyan ve 4 yıldır kanserle savaşan 18 yaşındaki Büşra Yeşil, okuduğu liseye son kez tabutla geldi

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Ordu Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Büşra Yeşil, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yeşil için öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Öğretmenlerinin omzundaki tabutta okul bahçesine gelen Büşra Yeşil için arkadaşları gözyaşı döktü.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Ayşe Akyol, "Büşra Haziran'ı beklemeden erkeden mezun olmayı tercih etti. Evlat candır, geleceğimizdir, umutlarımızdır. Evimizin çiçeği, okulumuzun çiçek bahçesindeki bir gonca gülümüzdür. Goncagül açmadan solmuştur. Ben Büşra'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"BİR FİDAMIN GİTTİ"

En son ameliyatından sonra doktorlarında bir ümit beklemediğini söyleyen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Bakiye Yeşil, "Büşram 11 gündür hastanede. Bu hastalığı üç sene önce kızımın baş ağrısıyla başladı. Dün 12 gibi vefat ettiğini öğrendim. Ailemizden bir fidanımız eksildi" diye konuştu.

En büyük ablası Neslihan Elmacı diğer 2 kız kardeşi Gizem ve Elif Yeşil kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarına boğulurken, baygınlık geçirdi.

Okul bahçesinde Büşra için dualar edildikten sonra helallik alındı. Arkadaşları Büşra'yı gözyaşları içinde okuldan uğurlarken Bakiye ve Cemal Yeşil çiftinin 4 kızından 3'üncüsü olan Büşra, Ünye Merkez Büyük Camii'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da katıldı.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Çiftlik sahibi 3 cinayeti itiraf ettiÇiftlik sahibi 3 cinayeti itiraf etti
İnşaat alanında çukura düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardıİnşaat alanında çukura düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Büşra Yeşil kanser

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.