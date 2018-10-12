Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Ordu Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Büşra Yeşil, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yeşil için öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Öğretmenlerinin omzundaki tabutta okul bahçesine gelen Büşra Yeşil için arkadaşları gözyaşı döktü.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Ayşe Akyol, "Büşra Haziran'ı beklemeden erkeden mezun olmayı tercih etti. Evlat candır, geleceğimizdir, umutlarımızdır. Evimizin çiçeği, okulumuzun çiçek bahçesindeki bir gonca gülümüzdür. Goncagül açmadan solmuştur. Ben Büşra'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"BİR FİDAMIN GİTTİ"

En son ameliyatından sonra doktorlarında bir ümit beklemediğini söyleyen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Bakiye Yeşil, "Büşram 11 gündür hastanede. Bu hastalığı üç sene önce kızımın baş ağrısıyla başladı. Dün 12 gibi vefat ettiğini öğrendim. Ailemizden bir fidanımız eksildi" diye konuştu.

En büyük ablası Neslihan Elmacı diğer 2 kız kardeşi Gizem ve Elif Yeşil kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarına boğulurken, baygınlık geçirdi.

Okul bahçesinde Büşra için dualar edildikten sonra helallik alındı. Arkadaşları Büşra'yı gözyaşları içinde okuldan uğurlarken Bakiye ve Cemal Yeşil çiftinin 4 kızından 3'üncüsü olan Büşra, Ünye Merkez Büyük Camii'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da katıldı.

