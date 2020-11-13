HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Okuduktan sonra alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz! Bu şekilde uyumak...

Okuduktan sonra alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz! Bu şekilde uyumak...

13.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okuduktan sonra alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz! Bu şekilde uyumak...

Sıcak bir odada uyumak bizi sadece rahatsız ve terletmekle kalmaz, aynı zamanda soğuk bir odada uyuyarak elde edebileceğimiz birçok faydayı da kaçırırız. Soğuk odada uyumanın iyi olmasının 9 nedenini bir araya getirdik.

Uykunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz, bu yüzden uyurken odanızı daha serin hale getirmenin bazı avantajlarını listeledik.

GENÇ GÖRÜNÜME YARDIMCI OLUR

Daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyumak, vücudun "uyku hormonu" olarak da adlandırılan melatonin üretimini destekler. Aynı zamanda bir antioksidandır, yani vücut için yaşlanma karşıtı bir hormon görevi görür.

UYKUSUZLUĞU ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Çalışmalar, çeşitli uykusuzluk biçimlerinin aslında daha yüksek vücut sıcaklıklarıyla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Yatak odalarımızı daha serin hale getirerek vücudumuzun soğumasına ve uykuya geçmesine yardımcı olabiliriz.

STRESTEN UZAK TUTAR

Daha yüksek sıcaklıklar, vücudun kortizol adı verilen daha fazla "stres hormonu" salgıladığı anlamına gelir. Daha serin bir oda, kortizol seviyelerimizi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir ve bu, daha az stres ve daha kaliteli bir uyku anlamına gelir.

HASTALIKLARA KARŞI RİSKİ AZALTIR

Serin bir odada uyumak, diyabet gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabilir. Ayrıca kalp hastalığını, depresyonu ve obeziteyi önlemeye yardımcı olan büyüme hormonu seviyelerimizi de iyileştirir. Artan melatonin, Alzheimer hastalığına yakalanma şansımızı da düşürür.

Pijamaları bir kenara bırakın çünkü uzmanlara göre çıplak uyumak oldukça faydalıPijamaları bir kenara bırakın çünkü uzmanlara göre çıplak uyumak oldukça faydalı

DAHA DERİN VE KESİNTİSİZ UYUMAMIZI SAĞLAR

Derin bir uykudayken, vücudumuz hücresel onarım ve hafıza konsolidasyonu gibi temel görevleri yerine getirir, ancak vücut sıcaklığımızı düzenleyemez. Sıcaklıktaki bir artış bizi derin uykumuzdan uyandırabilir, bu nedenle soğuk bir odada olmak bunun olma olasılığını azaltır.

MANTAR ENFEKSİYONLARINI ÖNLER

Kadınlar, daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyuyarak maya enfeksiyonlarını önleyebilirler. Bakteriler ve mantarlar sıcak ve nemli ortamlarda yaşamayı severler, bu nedenle odayı serin tutmak, vajinal mantarı önlemede etkili olabilir.

ERKEK DOĞURGANLIĞINI ARTIRMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Sıcağa uzun süre maruz kalmak erkek doğurganlığını kötü etkileyebilir. Soğuk bir odada uyumak ve bol iç çamaşırı giymek bunun olmasını engelleyebilir. Yakın zamanda bir bebek yapmayı planlıyorsanız, bu termostatı düşürmek için başka bir nedendir.

ZAYIFLAMAYI SAĞLAYABİLİR

Soğuk bir odada uyumak, vücudumuzdan kalori yakan “kahverengi yağlarımızı” harekete geçirerek vücudumuzun metabolizmasını iyileştirebilir. Ayrıca, istenmeyen yağların vücudumuzdan atılmasına da yardımcı olabilir ve bu da kilo kaybına neden olabilir.

AĞRI VE İLTİHABI HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Tıpkı vücudunuzun şişmiş veya iltihaplı bir bölgesine buz veya soğuk kompres koymak gibi, soğuk bir odada uyumak ağrıya ve iltihaplanmaya yardımcı olabilecek yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Stockholm sendromu nedir?Stockholm sendromu nedir?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

D vitamini eksikliği kilo verme sürecini etkiler mi?

D vitamini eksikliği kilo verme sürecini etkiler mi?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenilmeli?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenilmeli?

Stockholm sendromu nedir?

Stockholm sendromu nedir?

Kalkık kaş ve çekik gözler için toksin uygulaması

Kalkık kaş ve çekik gözlere nasıl sahip olunur?

Gençlik serumuyla yaşlanma etkilerini azaltın

Gençlik serumuyla yaşlanma etkilerini azaltın

Bacağınızın arasına yastık koyup uyuduğunuzda bu sorun yok oluyor

Bacağınızın arasına yastık koyup uyuduğunuzda bu sorun yok oluyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.