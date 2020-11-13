Okuduktan sonra alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz! Bu şekilde uyumak...

Uykunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz, bu yüzden uyurken odanızı daha serin hale getirmenin bazı avantajlarını listeledik.
Daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyumak, vücudun "uyku hormonu" olarak da adlandırılan melatonin üretimini destekler. Aynı zamanda bir antioksidandır, yani vücut için yaşlanma karşıtı bir hormon görevi görür.
Çalışmalar, çeşitli uykusuzluk biçimlerinin aslında daha yüksek vücut sıcaklıklarıyla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Yatak odalarımızı daha serin hale getirerek vücudumuzun soğumasına ve uykuya geçmesine yardımcı olabiliriz.
Daha yüksek sıcaklıklar, vücudun kortizol adı verilen daha fazla "stres hormonu" salgıladığı anlamına gelir. Daha serin bir oda, kortizol seviyelerimizi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir ve bu, daha az stres ve daha kaliteli bir uyku anlamına gelir.
Serin bir odada uyumak, diyabet gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabilir. Ayrıca kalp hastalığını, depresyonu ve obeziteyi önlemeye yardımcı olan büyüme hormonu seviyelerimizi de iyileştirir. Artan melatonin, Alzheimer hastalığına yakalanma şansımızı da düşürür.
Derin bir uykudayken, vücudumuz hücresel onarım ve hafıza konsolidasyonu gibi temel görevleri yerine getirir, ancak vücut sıcaklığımızı düzenleyemez. Sıcaklıktaki bir artış bizi derin uykumuzdan uyandırabilir, bu nedenle soğuk bir odada olmak bunun olma olasılığını azaltır.
Kadınlar, daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyuyarak maya enfeksiyonlarını önleyebilirler. Bakteriler ve mantarlar sıcak ve nemli ortamlarda yaşamayı severler, bu nedenle odayı serin tutmak, vajinal mantarı önlemede etkili olabilir.
Sıcağa uzun süre maruz kalmak erkek doğurganlığını kötü etkileyebilir. Soğuk bir odada uyumak ve bol iç çamaşırı giymek bunun olmasını engelleyebilir. Yakın zamanda bir bebek yapmayı planlıyorsanız, bu termostatı düşürmek için başka bir nedendir.
Soğuk bir odada uyumak, vücudumuzdan kalori yakan “kahverengi yağlarımızı” harekete geçirerek vücudumuzun metabolizmasını iyileştirebilir. Ayrıca, istenmeyen yağların vücudumuzdan atılmasına da yardımcı olabilir ve bu da kilo kaybına neden olabilir.
Tıpkı vücudunuzun şişmiş veya iltihaplı bir bölgesine buz veya soğuk kompres koymak gibi, soğuk bir odada uyumak ağrıya ve iltihaplanmaya yardımcı olabilecek yatıştırıcı bir etkiye sahip olabilir.
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