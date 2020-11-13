Okuduktan sonra alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz! Bu şekilde uyumak...

Uykunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz, bu yüzden uyurken odanızı daha serin hale getirmenin bazı avantajlarını listeledik.

GENÇ GÖRÜNÜME YARDIMCI OLUR

Daha düşük sıcaklıktaki bir odada uyumak, vücudun "uyku hormonu" olarak da adlandırılan melatonin üretimini destekler. Aynı zamanda bir antioksidandır, yani vücut için yaşlanma karşıtı bir hormon görevi görür.

UYKUSUZLUĞU ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Çalışmalar, çeşitli uykusuzluk biçimlerinin aslında daha yüksek vücut sıcaklıklarıyla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Yatak odalarımızı daha serin hale getirerek vücudumuzun soğumasına ve uykuya geçmesine yardımcı olabiliriz.

STRESTEN UZAK TUTAR

Daha yüksek sıcaklıklar, vücudun kortizol adı verilen daha fazla "stres hormonu" salgıladığı anlamına gelir. Daha serin bir oda, kortizol seviyelerimizi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir ve bu, daha az stres ve daha kaliteli bir uyku anlamına gelir.

HASTALIKLARA KARŞI RİSKİ AZALTIR

Serin bir odada uyumak, diyabet gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabilir. Ayrıca kalp hastalığını, depresyonu ve obeziteyi önlemeye yardımcı olan büyüme hormonu seviyelerimizi de iyileştirir. Artan melatonin, Alzheimer hastalığına yakalanma şansımızı da düşürür.