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Okul aidatı ödenmediği için anaokulundan atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı: - "Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmamıştır, öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır" - "Okul yöneticimizle öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiştir, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir"

Okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, Malatya'da okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce söz konusu öğrenci velisiyle görüşülerek ilgili yönetmeliğin hatırlatıldığı ve aidatın ödenmesi noktasında gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "Öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır. Okul yöneticimizle öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiştir, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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