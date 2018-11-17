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Okul aidatı ödenmediği için anaokulundan atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin kaydının silinmesine rağmen silinmediğini açıklayarak tepkileri dindirmek istiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da aidat borcu yüzünden anaokulundan atıldığı iddia edilen öğrenciyle ilgili, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencinin kaydının silinmesine rağmen silinmediğini açıklayarak tepkileri dindirmek istiyor." görüşünü savundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, iddialara konu olan müdürün söz konusu öğrencinin velisinden kaçtığı yönünde görüntüler olduğunu belirtti.

Milletvekilinin çiftçiden, bakanının gazeteciden, müdürün veliden kaçtığını savunan Ağbaba, "AKP demek, halktan ve haklıdan kaçmak demektir. Haklıysanız neden kaçıyorsunuz? 2018 yılında 90 liralık aidatını yatırmadığı için 5 yaşındaki çocuk okuldan atılıyor. Bunun adı skandaldır. Bunun adı eğitimin parayla gasp edilmesidir." iddiasında bulundu.

"Bir taraftan 'Okul öncesi eğitim zorunlu hale gelecek' diyorlar, diğer taraftan hazırladıkları yönetmelikle aidat ödemeyen öğrencinin okuldan atılacağını yazıyorlar." ifadesini kullanan Ağbaba, MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Okula devam ettiği halde üst üste 2 aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir." düzenlemesinin yer aldığını belirtti.

Ağbaba, MEB'in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasına değinerek şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Öğrencinin o günden sonra bir dakika bile o okula gitmediği görüntü kayıtlarından da görülebilir. Öğrencinin kaydının silinmediği söyleniyor. Oysa öğrenci velisine gönderilen Şehit Orhan Bakış Anaokulu Müdürü Ayşe Yıldız imzalı yazıda 'Okulumuz tarafından gönderilen uyarı mektuplarını dikkate almayıp, okulumuz aidatlarını kasten ödemediğinizden dolayı 14.11.2018 tarihi itibarıyla okulumuz öğrencisi D.D'nin kaydı silinmiştir. Bu tarihten itibaren öğrencinin okula getirilmemesi hususunu. Bilgilerinize.' ifadeleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin kaydının silinmesine rağmen silinmediğini açıklayarak tepkileri dindirmek istiyor. Gerçekleri saklıyor. Öğrenci velisi, kendisine bir tane bile uyarı mektubu gönderilmediğini, telefonla aranmadığını, mesaj atılmadığını, bunun okul kayıtları incelenerek görüleceğini belirtiyor."

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