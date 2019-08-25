Okul alışverişi telaşı başladı

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veliler ve öğrenciler, alışveriş için mağazalara akın etmeye başladı. Öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlıyken, veliler de çanta ve kırtasiye ürünlerinin uygun fiyatlı olmasına ve çocuklarının sağlığını tehdit etmeyecek ürünler satın almaya dikkat ediyorlar.

"ALIŞVERİŞİMİZ YOĞUN"

Bu sene kızı birinci sınıfa başlayacak olan Sündüz Dağ, "Heyecanlıyız. Telaşlarımız çok. Alışverişimiz de yoğun olacak. Umarım güzel bir alışveriş olur. Şu anda bütün okul alışverişlerimizi inceliyoruz. Çantamız, ayakkabımız, kırtasiye ürünlerimiz. Her şeye bakıyoruz fiyatlar nedir ne değildir. Bu sene biliyorsunuz ekonomi biraz çalkantılı" dedi.

"GEÇEN SENE İLE BU SENE ARASINDA ÇOK FAZLA FİYAT FARKI VAR"

İki çocuğu ile okul alışverişine çıkan Ayşe Taşkıran ise, "İlk önceliğimiz çanta. Defterleri tabii öğretmenler söylediği zaman alacağız. Kalemini, silgisini, suluğunu, beslenmesini şimdi almayı düşünüyoruz hepsini. Okullar açılınca tabii bitmeyecek. Yine devam edecek. Geçen sene de gezmiştik. Geçen sene ile bu sene arasında çok fazla fiyat farkı var" diye konuştu.