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Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor.

Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam etti

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Okulların açılmasına bir gün kala, veliler ve öğrencilerin okul alışverişi telaşı devam ediyor. Veliler Okul çantası, beslenme çantası, okul ayakkabısı, kırtasiye ürünleri gibi eksiklerini tamamlamak için mağazalara akın etti.
Oğluna okul çantası almak için Eminönü'nü tercih eden Selçuk Geçgel, “Çanta, beslenme çantası, pantolon, tişört, öyle şeyler bakacağız. Diğer kırtasiye ürünlerini daha önce aldık biraz. Piyasada ne var ne yok bakacağız. Fiyatlar kimi yerde pahalı, kimi yerde iyi. Mesela burada 200 lira, başka yerde 80 lira, 25 lira, 50 lira. Tabii ki, kalite farkı da var. Biraz da malzeme kalitesinden kaynaklı. En çok kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Ucuz bir ürün aldığınız takdirde bunu bir sene kullanır ama kaliteli ürün aldığınız zaman hem çocuk için daha sağlıklı hem de ilerisi için daha kullanışlı. Piyasaya şu an bakıyoruz, en iyisini, en uygun fiyatlısını, bütçemiz hangisine uyuyorsa ona göre hareket ediyoruz. Kırtasiye malzemelerini falan bilinen yerlerden almaya gayret gösteriyoruz çünkü ucuz olup hem kalitesinden kanserojen madde içeriyor mu diye bakıyoruz yani" dedi.
Okul alışverişinde önceliklerinin ayakkabı olduğunu dile getiren Kamil Bayrak ise, “önceliğimiz ayakkabı, sonra çanta, defter, kitap bu tarz alışverişlere çıktık. Geçen seneye göre biraz pahalı ama normal fiyatlar. Ayakkabılar biraz pahalı. Öncelikle arka etiketine bakıyoruz. CE etiketli olmasına dikkat ediyoruz. Ayakkabılarda orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Kalem, silgi gibi ürünlerde kanserojen olmamasına dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam etti

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