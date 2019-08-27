Okul alışverişinde uygun fiyata kaliteli ürünler Migros'ta

İSTANBUL (AA) - Migros, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala kaliteli ürünleri geniş seçeneklerle sunuyor.

Migros açıklamasına göre, yılın her günü evin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürünleri müşterilerine sunan Migros, okul alışverişinde birçok seçenek sağlıyor.

Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyacı olabilecek malzemeleri kalite kontrollerinden geçtikten sonra raflarına taşıyan Migros, 700 çeşide varan geniş ürün seçeneklerini uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor.

- Migros’a özel ürünlerle okul çantası 25 TL’ye hazırlanıyor

Kırtasiye grubunda sadece Migros'ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, markaların sadece Migros’a özel olarak hazırladığı lisanslı ve lisanssız set ürünleri de mağazalarda yerini aldı. Öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı yaklaşık yüzlerce ürüne sadece Migros mağazalarından ulaşabilecek.

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 60 ve 80 yapraklı defterin yer aldığı sırt çantası ortalama 25 TL’ye hazırlanan Migros'ta, her öğrencinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve tarzını yansıtan sırt çantası ise 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.