Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurdu

Konya’da okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan mağazalar, okul alışverişini son güne bırakan veliler ve öğrencilerle doldu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri ise alıveriş telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazalara akın etti. Kimisi okul kıyafeti, kimisi kırtasiye ürünleri alabilmek için alışverişe çıkarken, mağazalarda adeta adım atacak yer kalmadı. Mağazalardaki yoğunluk okulların açılmasının son gününde esnafın yüzünü güldürdü.

"Bu her yıl yaşanıyor"

Konya’da okul kıyafetleri satan bir mağazanın sahibi ve Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, okulların bir hafta önce açılmasından dolayı velilerin habersiz olduğunu ya da haberleri olmasına rağmen ilgisiz olabileceklerini söyledi. Serin, "Şimdi aklına gelince firmalara geldiler. Biraz geç kaldılar ama ne yapalım? Bu her yıl yaşanıyor. Biz genellikle velilerimize bir hafta, on gün önceden alışverişinizi rahat rahat yapın dememize rağmen ama tabii ister istemez haklı olarak veli ay başını hesaplıyor, kredi kartının hesap dönemlerini hesaplıyor. Ondan dolayı da böyle bir yoğunluk yaşanıyor" dedi.