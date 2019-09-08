Okul araç ve gereçlerinde kimyasallara dikkat

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilcisi Kenan Çalışır, okul için bilinçsizce yapılan alışverişler sonucunda malzemelerdeki kimyasal maddelerin çocukların sağlığını bozabileceğini söyledi.

Yeni eğitim döneminde okula yeni başlayan 3 milyon civarındaki öğrenciyle birlikte 21 milyonu bulan öğrenci, 9 Eylül‘de ders başı yapacak. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilcisi Kenan Çalışır, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilere alınan kırtasiye malzemelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Çalışır, öğrencilerin okulda tükettiği ve kullanıldığı okul malzemelerine dikkat edilmediği taktirde sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. "Mesleki sorumluluğumuz gereği öğrencilerin kantinlerde tükettiği gıdalar kadar kullandıkları eşyaların da güvenli olması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz" diyen Çalışır, "Kimya Mühendisleri Odası olarak öğrencilerin kullanacağı kırtasiye malzemelerindeki kimyasal risklerin kontrol altında tutulması gerekliliğini kamuoyuna duyuruyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin düşlerini süsleyen ve özellikle ilköğretim çağında çocukların okul stresini eğlenceye dönüştüren kırtasiye ürünleri, bilinçsizce yapılan alışverişler sonucunda çocukların sağlığını bozabilen tehlikelere dönüşebilmektedir. Raflarda yerini alan hangi maddelerden üretildiği ve içeriği belli olmayan, güvenlik sınırını aşan kimyasal madde katkılı, abartılı, albenili kalem, silgi, su matarası, beslenme çantası gibi kırtasiye malzemeleri, ayakkabılar, okul giysileri çocuklarımızın sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Keza aynı şekilde kantinlerde satışa sunulan markasız, ucuz, inorganik boyar maddelerin kullanıldığı şekerlemeler ve ucuz olduğu için yurt dışından ithal edilen yiyecek ve gıdalar, gıdaların konulduğu beslenme çanta ve sulukların birçoğu da ne yazık ki büyük risk oluşturmaktadır” dedi.

Okul malzemelerinin bazılarında ağır kimyasal metaller kullanıldığını aktaran Çalışır, “Kırtasiye malzemeleriyle okul araç ve gereçlerinin bazılarında hala fitalatlar, azo boyalar ve bazı ağır metaller kullanılmaktadır. Fitalatlar; plastiğin sert ve kırılgan özelliğini yumuşatmak ve bazı malzemelerde kullanılan boya ve kokuların uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla kullanılan toksik kimyasallardır. Tükürük ve ter yolu ile vücuda geçerek hormonal sisteme, endokronik sisteme ve karaciğere zarar verebilmektedir. Azo boyar maddeler ise doğal, rejenere ve sentetik elyafların boyanmasında ve renklendirilmesinde kullanılmaktadır. Azo boyar madde ile işlem görmüş malzemelerin uzun süreli ve vücut ile temas hali sonrasında insanlarda bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına yol açtığı ve mutajenik etkilere yol açtığı bilinmektedir. Yine aynı şekilde antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, nikel, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller de değişik amaçlarla okul malzemelerinde kullanılmaktadır. Biyoduyarlılık sınır değerlerinde verilen limitlerin aşılması durumunda ter ve tükürük yolu ile vücuda taşınan bu maddeler vücutta birikmekte ve vücuttaki yararlı minerallerle yer değiştirmektedir. Bu durum insanlarda bazı kanser türlerinin görülmesinde ve bazı nörolojik sorunların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yine sanayide boya inceltmek amacıyla kullanılan ve çok çabuk buharlaşabilen toluen, xylol, aseton, benzen, trikloretan, perkloretilen, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri maddeler yapıştırıcı malzemeler Sağlık Bakanlığının Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yasaklamasına rağmen ne yazık ki hala kullanılmaktadır” diye konuştu.