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'Okul arkadaşım para karşılığı fuhuş yaptırıyordu' demişti! Aylardır aranan Lina'nın kahreden sonu... Derin dondurucuya atmışlar

27.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda ortaokul arkadaşının kendisini para karşılığı erkeklere sattığını söyleyen Melissa İlhan eve 5 bin TL'den az getirdiği takdirde kendisinin çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi. Çocuklarını aylardır göremeyen İlhan, Müge Anlı'nın programına başvurarak çocuklarının bulunmasını istedi. Küçük çocuğunun bakıcıda olduğunu öğrenen anne, büyük çocuğundan haber alamamıştı. Gece saatlerinde gelen habere göre 3 yaşındaki Lina'nın cesedi derin dondurucuda bulundu.

'Okul arkadaşım para karşılığı fuhuş yaptırıyordu' demişti! Aylardır aranan Lina'nın kahreden sonu... Derin dondurucuya atmışlar

Gaziantep'ten gelerek Müge Anlı'nın programına çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan, anlattıklarıyla şoke etti. Kendisinin ortaokul arkadaşı tarafından fuhuş batağına sürüklendiğini söyleyen İlhan, çocuklarının da kaçırıldığını söyledi. Eve en az 5 bin TL'den az gelmesi takdirde çocuklarıyla tehdit edildiğini söyleyen İlhan çocuklarının yurda verildiğini iddia etti. Ancak yapılan araştırmaya göre küçük çocuk Naime, bir bakıcının evinde bulundu. Büyük çocuktan ise kahreden haber gece saatlerinde geldi.

CESEDİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

3 yaşındaki Lina'nın vücudunda darp izleri olduğu ve işkence sonucu öldüğü öne sürüldü. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina'nın cesedini derin dondurucuda buldu.

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''SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUNUYORDU''

23 yaşındaki İlhan, arkadaşının kendisini emlakçılık yapma yalanıyla kandırdığını daha sonra kendisini fuhuş batağında bulduğunu söyledi. Yaklaşık 1,5 yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melissa İlhan, arkadaşının kendisine bir kota verdiğini zamanla 5 bin TL'den de fazla istediğini bu nedenle günde 25-30 kişiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Kotayı dolduramadığı takdirde çocuklarını görememekle tehdit edilen İlhan, eşinden boşandığını ve kimsesiz olduğunu söylemişti.

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Müge Anlı
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