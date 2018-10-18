Okul arkadaşlarına dedesini yedirdi

İçinde ne olduğunu bilmeyen en az 9 öğrencinin kurabiyelerden yediği anlaşıldı.
Polis, okuldan iki öğrencinin, insan küllerinden yapılmış kurabiyeyi 9 öğrencinin yediğini iddia etmesi üzerine olayı araştırmaya başladı. Kurabiyelerden alınan örnekler henüz test edilmedi.
Okuldan bir erkek öğrencinin yaptığı açıklamaya göre, kurabiyeyi hazırlayan kız öğrencinin, ertesi gün okuldaki herkese onları insan küllerinden pişirdiğini söylediğini iddia etti. Bir polis ise, şu ana kadar öğrencilerden kimsenin fiziksel ya da psikolojik olarak rahatsızlık yaşamadığını belirtti.
Soruşturma devam ettiği ancak yasalarda bu tür bir suç tanımlanmadığı için liseli kıza henüz somut bir suçlama yöneltilmedi.
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