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Okul arkadaşlarına dedesini yedirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Da Vinci Carter Academy isimli özel bir okulda lise öğrencisi ve onun bir arkadaşı, ölen büyükbabasının küllerinden yaptığı kurabiyeyi okulda arkadaşlarına yedirdi.

Okul arkadaşlarına dedesini yedirdi

İçinde ne olduğunu bilmeyen en az 9 öğrencinin kurabiyelerden yediği anlaşıldı.

Polis, okuldan iki öğrencinin, insan küllerinden yapılmış kurabiyeyi 9 öğrencinin yediğini iddia etmesi üzerine olayı araştırmaya başladı. Kurabiyelerden alınan örnekler henüz test edilmedi.

Okuldan bir erkek öğrencinin yaptığı açıklamaya göre, kurabiyeyi hazırlayan kız öğrencinin, ertesi gün okuldaki herkese onları insan küllerinden pişirdiğini söylediğini iddia etti. Bir polis ise, şu ana kadar öğrencilerden kimsenin fiziksel ya da psikolojik olarak rahatsızlık yaşamadığını belirtti.

Soruşturma devam ettiği ancak yasalarda bu tür bir suç tanımlanmadığı için liseli kıza henüz somut bir suçlama yöneltilmedi.

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