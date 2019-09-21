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Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Kadınlar Üretiyor, Kadınlar Kazanıyor Projesi kapsamında istihdam edilen 13 kadın okul bahçesinde yetiştirdikleri biberlerden salça yapıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Kadınlar Üretiyor, Kadınlar Kazanıyor Projesi kapsamında istihdam edilen 13 kadın okul bahçesinde yetiştirdikleri biberlerden salça yapıyor. Kadın çiftçiler şimdiye kadar bahçelerinden topladıkları 6 ton biber ile yarım ton salça yapıp satarak aile bütçelerine katkıda bulundu.
Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezince (ÇATOM) imzalanan protokol kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 13 kadına, bahçe bitkileri konusunda eğitim verildi. Çiftçi kadınlar, Ahmede Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki 2 dönüm alanda biber yetiştirip geçtiğimiz günlerde hasadını gerçekleştirdi. Şimdiye kadar bahçelerinden 6 ton biber toplayan kadınlar, biberleri çeşitli işlemlerden geçirerek 500 kilogram biber salçası ve kurutmalık biber elde etti. Girişimci kadınlar yaptıkları salçayı satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Biberler ihtiyaç doğrultusunda satılıyor
Proje kapsamında kadınlara bahçe bitkileri konusunda eğitimler veren Mardin Artuklu Üniversitesi organik tarım bölümünden mezun olan Abdülkerim Çılgın yapılan satıştan kadınlara da pay verildiğini ifade etti. Çılgın, "2 dönüm arazide 13 kadın kursiyerle biber yetiştiriciliği yaptık. 2 dönümden şuana kadar elde ettiğimiz verim 6 ton. Bir tonunu salça olarak piyasaya sürdük. 1 buçuk tonunu da kurutarak şuan bekletiyoruz. İhtiyaç doğrultusunda biberlerimizi satıyoruz” dedi.
Kadınlar ile birlikte salça çeken Şükran Elitaş, "Kadınlarımıza bir bütçe oluyor. İsotlarımız şuan saçla oluyor, makineden geçildikten sonra damda serilecek. Damda 4 gün kaldıktan sonra yağla kızartılacak" diye konuştu.
Kızıltepeli kadınlar projenin devam etmesini ve biberlerinin satın alınmasını istiyor.

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu

Okul bahçesi üretim alanına çevrildi, kazanan kadınlar oldu
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