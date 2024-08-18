Okul bahçesinde arkadaş kurşunu! İtiraf edip tutuklandı... 14 yaşındaki Duru'nun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Gece yarısı arkadaş grubu okul bahçesinde vakit geçirirken 17 yaşındaki K.C.A.'nın çıkarıp oynamaya başladığı silah ateş alınca Duru Pakarda'nın ölümüne neden oldu. Kahreden olay sonrası zanlı tutuklanırken cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

OKUL BAHÇESİNDE SİLAH ÇIKARIP OYNAMAYA BAŞLADI

Olay, Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde cumartesi gecesi saat 02.15 sıralarında yaşandı. İddialara göre, yaşları 18'den küçük 5 kişilik arkadaş grubu okulun bahçesinde sohbet ederken 17 yaşındaki K.C.A. yanında getirdiği silahla oynamaya başladı.

Silahın aniden ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pakarda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi K.C.A., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen çocukların işlemleri Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütüldü. Olayın şüphelisi, silahla oynarken silahın ateş alması sonucu Duru'yu vurduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.C.A., Edirne Adliyesine getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan K.C.A., cezaevine gönderildi.

CENAZEDE YÜREK YAKAN ANLAR

Hayatını kaybeden Duru için bugün cenaze töreni düzenlendi. Duru Pakarda, Hasan Sezai Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Duru'nun okul arkadaşları zaman zaman sinir krizi geçirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır