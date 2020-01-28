Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsü hakim karşısında

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis minibüsü şoförü Hüseyin Y.'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti servis şoförünün tutuksuz yargılanma istemini kabul etmedi.

Avcılar'da geçen 7 Kasım'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık ve avukatı Zülfikar Edren ile kızı ölen Cahit Mirzaoğlu ve avukatı Fuat Aydın geldi. Servis şoförü, okuldaki kaza ile ilgili kendisine nerede duracağı veya nasıl okul bahçesinde hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını, servis şirketinin aynı zamanda temsilcisi olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle son derece üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirten Hüseyin Y., "Aracı park etmek üzere manevra yaptığım esnada maktulü göremeyerek kendisine çarptım. Kendisi aracın kör noktasındaydı onu göremedim. Hali hazırda yaşanan olayın vicdan azabını hissediyorum" dedi. Servis şoförü bir soru üzerine okul bahçesinde mantar bulunmadığını Eylül Mirzaoğlu'nun olay sırasında eğildiği için onu araç içi kameralarda da göremediğini anlatırken servis hostesi Serap Gümüşalan, "Araç içerisinde bulunuyordum. Okula girerken çocukların ani hareketlerini engellemek için ayağa kalktım. Okul bahçesine girince 1-2 metre ilerlemeden aracın ön kısmında maktulün eğilmiş bir halde olduğunu gördüm" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen okul müdürü Umur Buğa, "Camdan olayı görmem üzerine müdahil oldum. Daha önce sanığın okul bahçesine giriş-çıkış yapması konusunda yardımcım ve okulu aile birliği başkanı aracılığı ile uyarıda bulundum. İlgili yönetmelik uyarınca sanığın kullandığı okul servisine okulumuz içerisinde yer ayrılıyordu ancak aracın rampaya kadar gidip burada beklemesi gerekiyordu. Sanık ısrarla bu uyarıya kulak asmamıştır" diye konuştu.