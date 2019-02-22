Okul bahçesinde ilk hasat sevinci

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde 'Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi kapsamında kurulan serada ilk hasat öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Kırıkkale'de 58 özel eğitim öğrencisi bulunan Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından, 'Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi hazırlandı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi kapsamında desteklendi. Yaklaşık 2 ay önce proje kapsamında okulun bahçesinde 100 metrekare üzerine sera kuruldu. Öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak, toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon sürecini hızlandırmak amacıyla kurulan seraya yeşil soğan, marul ekildi. Açılışı bugün yapılan serada, ekilen ürünlerin de ilk hasadı yapıldı. Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüdaverdi Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Şener ile öğrenciler katıldı. 'ÖĞRENCİLERİN DEVAM ORANI ARTIŞ GÖSTERDİ' Okul Müdürü Hüseyin Meydaneri, projenin özel öğrenciler için hazırlandığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Özel öğrencilerimiz toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon süreci hızlandıracaklar. Seramızın kurulumu ile birlikte özellikle kış aylarında öğrencilerimiz havaların soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamadıklarında, serbest zaman diliminde vakitlerini sera içerisinde sulama, bakım gibi ihtiyaçlarını geçirmektedirler. Ayrıca okulumuza devam oranları seranın kurumu ile artış gösterdi. Öğrencilerimiz proje sayesinde organik seramızda yetişen ürünleri tüketeceklerdir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından ilk hasat öğrenciler tarafından yapıldı.



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