HABER

Okul bahçesinde kızını beklerden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızını almak için gittiği okul bahçesinde kalp krizi geçiren Bahattin Şahin (48), yaşamını yitirdi.

Okul bahçesinde kızını beklerden öldü

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızını almak için gittiği okul bahçesinde kalp krizi geçiren Bahattin Şahin (48), yaşamını yitirdi.
Kapaklı'da yaşayan Bahattin Şahin, İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören kızı Feyza Şahin'i almak için okula gitti. Okul bahçesinde kızının çıkışını bekleyen Şahin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettilerGören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler
Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandıAile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Çığlıkları ile polisi bile delirtmişti! Kimliği şoke etti...

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.