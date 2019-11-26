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Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

Bursa’da okul bahçesinde bir köpek bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi.

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

Bursa’da okul bahçesinde bir köpek bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.
Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüse çıkan öğrenciler, Gemlik Gemport Anadolu Lisesinin bahçe bölümündeki yeşillik alanda, çalıların arkasında köpeğin cesedini buldu. Köpeğin, evi okula yakın olan ve Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Furkan Kara’ya ait olduğu fark edildi. Olay yerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de intikal etti. Köpeğin boğazından ve kalçasından bıçaklandığı fark edilirken, olayın failleri araştırılıyor.

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

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