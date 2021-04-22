Okul bahçesinde ortaya çıktı! 16 santimetrelik tavus kelebeği görenleri şaşırttı

Cevdet Paşa Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yanık, kelebeği okulun bahçesinde bulduğunu söyledi.

"ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR"

Kelebeğin, hayatında gördüğü en büyük kelebek olduğunu dile getiren Yanık, "Kanat açıklığını ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde olduğunu gördük. Çok nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu.

"HEM BÜYÜKLÜĞÜ HEM DESENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR"

Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans." ifadelerini kullandı.

AA

