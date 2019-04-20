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Okul bahçesinde oynarken mazgala düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ilkokul öğrencisi M.E.U.

Okul bahçesinde oynarken mazgala düştü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ilkokul öğrencisi M.E.U. (9), okul bahçesindeki mazgalın üzerindeki ızgara ile birlikte 3 metrelik boşluğa düştü. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda yaşandı. M.E.U., öğle arasında arkadaşlarıyla oyun oynamak için okul bahçesine çıktı. Ancak üzerine bastığı, yağmur sularını kanalizasyona taşıyan hattın üstüne konulan ızgara yerinden kaydı. M.E.U., ızgarayla birlikte 3 metrelik mazgal boşluğuna düştü.
M.E.U. büyük korku yaşarken, arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Hemen bahçeye çıkan görevliler, çocuğu düştüğü yerden çıkardı. M.E.U., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan veliler, okul bahçesindeki ızgaranın tehlike saçtığını, diğer çocukları da tehlikeye attığını belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Okul bahçesinde oynarken mazgala düştü

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