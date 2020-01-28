Okul bahçesinde servis aracının altında kalan Eylül'ün ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 7 Kasım 2019 tarihinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun (8) ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım’ın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.Y, Eylül'ün babası müşteki Cahit Mirzaoğlu ve tarafların avukatı katıldı.

Mahkemenin kabul edilen iddianameyi okumasının ardından sanık savunmasına geçildi.

Tutuklu sanık H. Y. savunmasında park etmek üzere manevra yaptığı sırada Eylül'ü kör noktada olduğu için göremediğini, olay nedeniyle vicdan azabı çektiğini anlattı.

H.Y. okul bahçesinde manevra yapılmamasıyla ilgili herhangi bir uyarı almadığını, çocukların okul dışında servise alınmalarının tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Eylül'un babası Cahit Mirzaoğlu ise "Benim çocuğum okul bahçesinde vefat etmiştir, sıradan bir trafik kazası değil. Bu nedenle servis şirketinin ve okul yönetiminin de suçlu olduğuna inanıyorum." dedi.

Servis hostesi Serap Gümüşalan da ifadesinde, "Olay esnasında okulun bahçesindeki veliler aracın camına vurarak 'geri git' dediler. Şok sebebiyle sanık aracı geri aldı. Servis aracının okul içine girip çıkmasıyla ilgili okul müdüründen uyarı almadık.'' diye konuştu.