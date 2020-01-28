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Okul bahçesinde servis aracının altında kalan Eylül'ün ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Servis şoförünün tutukluluğunun devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 7 Kasım 2019 tarihinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun (8) ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım’ın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.Y, Eylül'ün babası müşteki Cahit Mirzaoğlu ve tarafların avukatı katıldı.

Mahkemenin kabul edilen iddianameyi okumasının ardından sanık savunmasına geçildi.

Tutuklu sanık H. Y. savunmasında park etmek üzere manevra yaptığı sırada Eylül'ü kör noktada olduğu için göremediğini, olay nedeniyle vicdan azabı çektiğini anlattı.

H.Y. okul bahçesinde manevra yapılmamasıyla ilgili herhangi bir uyarı almadığını, çocukların okul dışında servise alınmalarının tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Eylül'un babası Cahit Mirzaoğlu ise "Benim çocuğum okul bahçesinde vefat etmiştir, sıradan bir trafik kazası değil. Bu nedenle servis şirketinin ve okul yönetiminin de suçlu olduğuna inanıyorum." dedi.

Servis hostesi Serap Gümüşalan da ifadesinde, "Olay esnasında okulun bahçesindeki veliler aracın camına vurarak 'geri git' dediler. Şok sebebiyle sanık aracı geri aldı. Servis aracının okul içine girip çıkmasıyla ilgili okul müdüründen uyarı almadık.'' diye konuştu.

Okul Müdürü Umur Boğa, olayın oluş anına ilişkin birinci dereceden bilgisi olmadığını, sesleri duyduktan sonra cama çıktığını ve olayı gördüğünü belirterek, şunları aktardı:

''Daha önce bahçeye giriş çıkış yapmaması hususunda uyarılması için okul aile birliği başkanına ve görevli müdür yardımcısına bildirimde bulunmuştum, kendileri de H.Y'yi uyardıklarını söylemişlerdi. Yönetmelik uyarınca sanığın kullandığı okul servisine okulumuz içinde bir yer ayrılıyordu. Sanığın rampaya kadar gelip burada beklemesi gerekiyordu ancak sanık ısrarla bu uyarılara kulak asmamıştır.''

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan tutuklu sanık H.Y. tanık Umur Boğa'nın beyanlarını kabul etmediğini kendisine okul bahçesine giriş çıkış konusunda herhangi bir uyarıda bulunulmadığını, bahçeye özel araçların da girdiğini ve bu konuda bir engellemenin olmadığını savundu.

Cahit Mirzaoğlu söz alarak aleyhe olan beyanları kabul etmediğini, tanık Serap Gümüşalan'ın beyanlarını değiştirmesinin kabul edilir olmadığını ve yalan tanıklık yaptığını iddia ederek tek sorumlunun sanık olmadığını, okul yönetimi ve servis şirketinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın kusur yönünden tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesine gönderilmesine, tutuklu sanık H.Y.'nin tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, sürücü H.Y'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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