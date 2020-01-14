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  4. Okul bahçesinde taşıma karla eğlence

Okul bahçesinde taşıma karla eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna Manisa Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirildi.

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna Manisa Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirildi. İlk kez kar gören öğrenciler, "Kendimizi kutuplarda gibi hissettik" dedi.
Manisa'daki Spil Dağı'ndan kamyonla alınarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna getirilen kar, hayatlarında ilk defa kar gören öğrencileri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Öğrenciler okul bahçesine boşaltılan karla, kar topu oynadı. Bazı öğretmenler de öğrencilerin eğlencesine ortak oldu. Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Doğan Dağlum, "İzmirli çocukların birçoğu genelde karla tanışamıyor. Öğrencilerimiz arasında karı ilk defa gören çocuklarımız var. O heyecanı ve mutluluğu onlarla paylaşmak adına böyle bir şey düşündük. Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu göstermek istedik. Onları mutlu edebilmek ve bu konuda destekleyebilmek bizim için en büyük mutluluk. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç" diye konuştu.
'KENDİMİ KUTUPTAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM'
Karı gördüğünde çok sevindiğini ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Ege Şen, "Daha önce kar gördüm ancak okulumun bahçesinde kar görünce çok sevindim. Bugün arkadaşlarımla kar topu oynayacağım ve kardan adam yapacağım" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Ayla Yılmaz ise, "Arkadaşlarımla ilk defa kar topu oynayacağım. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Hayatında ilk defa kar gördüğünü söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Mirzayev de, "İlk defa kar görüyorum. Kendimi kutuptaymışım gibi hissettim. Karın üstüne çıkıp herkese kar atmayı düşünüyorum" dedi.

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