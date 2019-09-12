HABER

Okul bahçesinde trafik bilinci kazanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki bir okulun bahçesinde oluşturulan eğitim pistinde, öğrencilerin trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmesi amaçlanıyor - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: - "Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.

İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesince yaptırılan eğitim pistinde, öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi almaları ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinin büyük bölümünün trafik eğitim pisti olarak düzenlendiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca diğer okullarda da böyle bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitime yapılan her yatırım ve harcanan her para feda olsun. Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konusunda ne verebilirsek önemli."

Öğrencilerden İbrahim Eren Özyetiş de okul bahçesinde trafik kurallarını ve yayaların geçiş önceliğini öğrendiğini ifade etti.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL cezaKoruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza
Koruma altındaki kuşları yakalayan kişiye 132 bin lira para cezasıKoruma altındaki kuşları yakalayan kişiye 132 bin lira para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone Kayseri trafik eğitimi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Akçakale'de helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği

Son dakika! MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Son dakika... İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Günlük burç yorumları 12 Eylül Perşembe - Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

Adana'daki Şekerpınarı Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas bölge ilan edildi

Bir bölge daha kesin korunacak hassas bölge ilan edildi

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.