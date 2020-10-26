Okul bahçesinde uyuşturucu ile yakalandılar

Zonguldak’ta ilkokul önünde esrar kullandığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Kılçak Köyünde alkol ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri Kılçak İlkokulu bahçesinde uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen Ş.E.S. (27), O.C. (24) ve E.Y. (24) isimli şahısların yanlarında yere atılmış vaziyette sigara jelatinine sarılı halde esrar olduğu değerlendiren madde tespit edildi. Şüpheli Ş.E.S. (27), O.C. (24) ve E.Y. (24) isimli şahısların kan örnekler ile birlikte ifadeleri alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandı.

