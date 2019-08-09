Okul bahçesinde yüzme kursu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek, denize gidemeyen çocukların yararlanması için 4 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme kursları başlattı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak, seçim çalışmaları sırasında verdiği vaatlerden birini gerçekleştirdi. Dezavantajlı çocukların yüzme havuzu ile buluşmasını sağlayacağını söyleyen Gültak'ın talimatı ile Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştirildi ve bugün yüzme kursu için ilk düdük çaldı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Zeki Sabah İlkokulu bahçesine gelen çocuklar, önce soyunma kabinlerinde mayolarını giydi, daha sonra duşlarını alıp havuzda yüzme dersi almaya başladı. Okulu ziyaret eden Başkan Gültak da çocuklarla tek tek selamlaştı. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Gültak, "Seçim öncesinde Akdeniz'in kadınları, anaları, 'Sayın aday, bizim çocuklarımızın kaderi midir yüzmeyi bilmemek, havuza, denize gitmemek? Bizim çocuklarımızın kaderi midir Yenişehir veya Toroslar'da havuza gitmek?' dedi. Ben de 'Hayır, sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşısınız. Eğer bana destek verir ve seçilirsem havuzları ayağınıza getireceğim' dedim. Çok şükür sözümüzde durduk. Bugün Akdeniz'de 4 noktada portatif havuzlarımızı kurduk. 65 mahallemizden de çocuklarımıza servis hizmeti sağlıyoruz. Bu uygulamanın sonucunda yaklaşık 5 bin gencimize yüzme sertifikalarını vereceğiz ve yüzmeyi öğreteceğiz. Bundan sonraki senelerde de bu uygulamanın sayısını artıracağız. Yılmaz Güney Parkı'mızı gençlik merkezine çevirip, oradaki aqua parkları da hizmete sokarak çok daha fazla gencimize yazın sıcağında hem serinleme hem de yüzme öğrenme fırsatı sunacağız. Ben mutluyum, çocuklar da anneleri de çok mutlu. Sözümde durabildim Allah'a şükürler olsun. Hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu. Her öğrenci Pazartesi- Perşembe, Salı- Cuma veya Çarşamba- Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30- 18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

