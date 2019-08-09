HABER

Okul bahçesinde yüzme kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek, denize gidemeyen çocukların yararlanması için 4 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme kursları başlattı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek, denize gidemeyen çocukların yararlanması için 4 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme kursları başlattı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak, seçim çalışmaları sırasında verdiği vaatlerden birini gerçekleştirdi. Dezavantajlı çocukların yüzme havuzu ile buluşmasını sağlayacağını söyleyen Gültak'ın talimatı ile Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştirildi ve bugün yüzme kursu için ilk düdük çaldı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Zeki Sabah İlkokulu bahçesine gelen çocuklar, önce soyunma kabinlerinde mayolarını giydi, daha sonra duşlarını alıp havuzda yüzme dersi almaya başladı. Okulu ziyaret eden Başkan Gültak da çocuklarla tek tek selamlaştı. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Gültak, "Seçim öncesinde Akdeniz'in kadınları, anaları, 'Sayın aday, bizim çocuklarımızın kaderi midir yüzmeyi bilmemek, havuza, denize gitmemek? Bizim çocuklarımızın kaderi midir Yenişehir veya Toroslar'da havuza gitmek?' dedi. Ben de 'Hayır, sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşısınız. Eğer bana destek verir ve seçilirsem havuzları ayağınıza getireceğim' dedim. Çok şükür sözümüzde durduk. Bugün Akdeniz'de 4 noktada portatif havuzlarımızı kurduk. 65 mahallemizden de çocuklarımıza servis hizmeti sağlıyoruz. Bu uygulamanın sonucunda yaklaşık 5 bin gencimize yüzme sertifikalarını vereceğiz ve yüzmeyi öğreteceğiz. Bundan sonraki senelerde de bu uygulamanın sayısını artıracağız. Yılmaz Güney Parkı'mızı gençlik merkezine çevirip, oradaki aqua parkları da hizmete sokarak çok daha fazla gencimize yazın sıcağında hem serinleme hem de yüzme öğrenme fırsatı sunacağız. Ben mutluyum, çocuklar da anneleri de çok mutlu. Sözümde durabildim Allah'a şükürler olsun. Hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu. Her öğrenci Pazartesi- Perşembe, Salı- Cuma veya Çarşamba- Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30- 18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimiAnkara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi
Terk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyorTerk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.