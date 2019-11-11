HABER

Okul bahçesinde zeytin hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bulunan Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi.Sumbas’ta öğrenciler hem zeytin topladı hem de sağlık deposunun yararlarını öğrendi.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bulunan Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi.
Sumbas’ta öğrenciler hem zeytin topladı hem de sağlık deposunun yararlarını öğrendi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle katıldığı hasat etkinliği İlçe Kaymakamı İdil Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Doğan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Özkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Sert ile okul müdürü Osman Avcıoğlu da katılarak öğrencilerle birlikte zeytin topladı. Her bir zeytin ağacının ekonomik değeri olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden okul müdürü Avcıoğlu, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 2023 Vizyonu kapsamında yaparak ve yaşayarak uygulama bahçemizde zeytin toplama şenliği düzenledik. Zeytin ağacına sahip bir okul, dünyanın en şanslı okuludur. Onu koruyan ve nimetinden faydalanan bir okul ise dünyanın en iyi okuludur. Bugün burada hem dünyanın en şanslı hem de en iyi öğrencileriyle birlikteyiz. Onlar sahip oldukları zeytin ağaçlarına sahip çıkıyor, koruyor ve üretime katkıda bulunuyor” dedi.
Okul bahçesinde 400 fidan olduğunu ve yaklaşık 400 - 450 litre zeytinyağı almayı hedeflediklerini söyleyen Avcıoğlu, "Zeytinlerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde bakımlarını düzenli yapıyoruz. Suni gübre ve tarım ilacı kullanmadan yüzde 100 doğal organik olarak yağını çıkartıp pansiyonumuzda kalan öğrencilere yemeklerde ve sabah kahvaltılarında tüketmelerini sağlayacağız” diye konuştu.
Öğrencilerden Sema İnce, zeytin ağaçlarından toplandıkları zeytinin okul mutfağında değerlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.
Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sumbas Gazi İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı hasat şenliğinde doğaya dönüş yaşanırken, 220 öğrenci aynı anda zeytin topladı.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Çeşme'de 2 günde 123 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 2 günde 123 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandıKuşadası'nda 36'sı çocuk 68 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.