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Okul bahçesindeki inşaat alanına çitli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

  Ankara'nın Mamak ilçesinde, Açıkalın İlkokulu'nun bulunduğu alanda yapımı süren okula ait inşaat malzemeleri, öğrenciler için tehlike oluşturdu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Açıkalın İlkokulu'nun bulunduğu alanda yapımı süren okula ait inşaat malzemeleri, öğrenciler için tehlike oluşturdu. Bahçedeki inşaat demirleri ve molozları ile diğer malzemelerin yanında oynayan öğrencileri gören veliler, duruma tepki gösterdi. Okul yönetimi, inşaat malzemelerinin etrafına panel çit çekerek önlem aldı.
Mamak Fahri Korutürk Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan Açıkalın İlkokulu'na yaklaşık 200 metre mesafede yapılan yeni okulun inşaatı bitme aşamasına geldi. Açıkalın İlkokulu'nun bahçesinin de yer aldığı alanda bulunan inşaat malzemeleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk iki gün öğrenciler için tehlike oluşturdu. Teneffüs arasında bahçeye çıkan öğrenciler, inşaat demirleri ve molozları ile diğer malzemelerin yanında oynamak zorunda kaldı. Çocuklarının tehlike yaşadığını belirten veliler, bu duruma tepki gösterdi. Okul yönetimi ise, tepkiler üzerine inşaat malzemelerinin etrafına panel çit çekerek önlem aldı.
VELİLER ENDİŞELİ
Veliler, çocukların teneffüs saatlerinde inşaat alanına girmesi halinde görünmez kazaların yaşanabileceğine dikkati çekti. İnşaat malzemelerinin etrafına çekilen panel çitin yeterli olmadığını belirten veliler, bu durumun bir an önce düzeltilmesini istedi. İsmini açıklamak istemeyen bir veli, "Önlem alınması hepimiz için çok önemli. Çocuklarımızın başına bir şey gelse okul sorumlu olacak. Önlemlerin biraz daha arttırılması daha iyi olur. Çocuklarımız teneffüse çıkıyorlar, inşaattan 'başlarına bir şey düşer mi?' kaygısı yaşıyoruz" dedi.
İnşaat çalışmalarının bu sene biteceğinin söylendiğini ifade eden bir başka veli ise, "Bu sene bize biteceğini söylediler. Hala aynı şekilde devam ediyor. İnşaat çalışmaları devam ederken öğrenciler teneffüse çıkıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Öğrencilerden görüntü
-Okul bahçesinden görüntü
-Okulun bahçesine çekilen panel çitten görüntü
-Veli röportajları
-Anons
-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)

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