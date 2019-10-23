HABER

Okul bahçesindeki kümeste öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu yönetimi, çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi için bahçede kümes kurdu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu yönetimi, çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi için bahçede kümes kurdu. Tenefüslerde kümese koşan öğrenciler, içerisinde yer alan tavuk, horoz ve kuşları görmek için birbirleriyle yarıştı.
Tarsus'ta Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karagöz ve Okul Aile Koruma Birliği Başkanı Levent Özsu tarafından okul bahçesinde kümes kuruldu. Kümeste evcil hayvanlardan oluşan tavuk, tavşan, güvercin ve ördek gibi sevimli hayvanlar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilere hayvan sevgisinin geliştirilmesi için hayata geçirilen proje, öğrenci velileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Okul çevresindeki apartmanlarda yaşayan öğrencilerin kedi ve köpeğin dışında çok fazla hayvan göremediğini belirten Müdür Karagöz, "Öğrencilerimiz sürekli apartmanda kaldıkları için sokakta sadece kedi- köpek görüyorlar başka canlı hayvan görmüyorlar. Yumurta yiyorlar ama kaynağı nedir bilmiyorlar. Biz bu projeyi hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattık. Tavşanlar, tavuklar, horozlar ve bıldırcınlarımız var. Çocuklar çok benimsedi. Kendi yiyecekleri içtikleriyle besliyorlar. Adeta yemiyor, yediriyorlar. Bu bizi de çok etkiledi. Hayvanların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Tavuklarımız yumurtladıklarında, çocuklarımız kümesin içine girip elleriyle yumurta toplayacak ve bunu da görmüş olacaklar. Biraz daha bu projeyi geliştireceğiz" dedi.
ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
Okul Aile Koruma Birliği Başkanı ve öğrenci velisi Levent Özsu ise "Okul müdürümüz bize bu projeyi gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bizler de veliler olarak olumlu karşıladık. Çocuklarımız çok mutlu oldular, yiyeceklerini paylaşıyorlar. Diğer velilerimizde çok mutlu, hayvan çeşitlerimizi arttırıp kümesimizi büyüteceğiz. Bazı veli arkadaşlarımız da kümese katkı koymak için hayvanlar getirmek istedi. Oldukça güzel bir tablo ortaya çıktı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Harp silahları ile oluşan damar yaralanmalarına karşı üretilen milli cihazlar görücüye çıkacakHarp silahları ile oluşan damar yaralanmalarına karşı üretilen milli cihazlar görücüye çıkacak
‘Ağasar’ modası geleneği yaşatılıyor‘Ağasar’ modası geleneği yaşatılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.