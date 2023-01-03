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Okul bahçesindeki vahşetin detayları ortaya çıktı! 'Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü'

03.01.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Palu ilçesinde lise öğrencisi S.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldürdü. S.K., polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi. İşte olayın detayları...

Okul bahçesindeki vahşetin detayları ortaya çıktı! 'Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü'

Dehşete düşüren olay, dün akşam Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı.

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Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

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