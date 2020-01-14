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  4. Okul bahçesindeki yanık vakasında, numuneler Ankara'da incelenecek

Okul bahçesindeki yanık vakasında, numuneler Ankara'da incelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuk ile okul bahçesinden alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuk ile okul bahçesinden alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.
10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'nci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
İKİ AYRI TEST YAPILDI
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinden KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadığı açıklandı.
HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI
Afyonkarahisar Belediyesi de yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışmasının yapıldığını, ancak bu çalışmanın kepçe ve kürekle yapıldığını, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını, yine okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını duyurdu.
ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
İnceleme ve tespit çalışmaları sürerken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kendi ekipleri tarafından alınan numuneler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince alınan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Numuneler ve örnekler, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde incelenecek.

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