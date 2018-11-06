Okul bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okulun bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Yeşilyurt ilçesinin Turgut Özal Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde yılan bulunduğu ihbarını alan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, okul bahçesinde yakaladıkları yılanı torbaya koyarak, mahalleye uzak bir noktada doğaya bıraktı.
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