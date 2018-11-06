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Okul bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:11 | Son Güncelleme

Okul bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okulun bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Yeşilyurt ilçesinin Turgut Özal Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde yılan bulunduğu ihbarını alan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, okul bahçesinde yakaladıkları yılanı torbaya koyarak, mahalleye uzak bir noktada doğaya bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Malatya Okul yılan

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