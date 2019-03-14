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Okul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine konuşlandırılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Okul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine konuşlandırılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler, okul bahçesindeki uçağı görmek için okula geliyor.
Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının sağ iniş takımları, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat, kazadan zarar görmeden kurtuldu. Uzun süre Antalya Havalimanı'nda atıl halde kalan uçağın satışı için yapılan 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınamayınca, tamir maliyetinin yüksek olması nedeniyle uçak hurdaya ayrıldı.
UÇAK HAVALİMANINDAN TIR'LARLA TAŞINDI
Aksu ilçesinde 2016 yılında açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Uçağı okulun bahçesine yerleştirmeyi hayal eden okul müdürü Haldun Çevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçerek destek istedi. Bakan Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı. Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın havalimanından TIR'larla okula getirilişi de heyecan dolu anlara sahne oldu. Havalimanından çıkış yapılırken kanadın çarpması sonucu önce apronun demir kapısı kırıldı, ardından duvarın bir kısmı yıkıldı. Uçağın çıkış yapması için demir kapının bir bölümü kesilerek kapı genişletildi. Yola çıkan TIR'lar, havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik yolu 40 dakikada tamamladı.
KÜTÜPHANE VE DERS MATERYALİ OLDU
Kısa sürede TIR'ın üzerinden okulun bahçesinde indirilen parçaları birleştirilen uçağa, Türk İş Teknik'in hediye ettiği biniş merdiveni de monte edildi. Kokpitten iç aksamına, elektrik devrelerinden yolcu koltuklarına kadar bir bütün olarak konuşlandırılan uçağın kapısından giren öğrenciler, hava aracında ders işlemeye, dokunarak öğrenmeye başladı. Derste öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı yakalayan öğrenciler, bu sayede büyük başarı elde etti. Okul idaresi uçağın içini ayrıca düzenleyerek kütüphane ve sinema salonuna çevirdi. Öğrenciler boş zamanlarında uçak içerisinde kitap okuyup belgesel izleyebiliyor.
TURİZM ELÇİSİ OLDU
Uçak, öğrenciler kadar Aksu ilçesinde oturanlardan da ilgi görüyor. Öğrencilerden okul bahçesinde uçak olduğunu öğrenen genç- yaşlı ilçe sakinleri, okula gelip uçağa binip yolcu koltuğuna oturuyor. Okul müdürü Haldun Çevik, öğrencilerin uçağa gözü gibi baktığını, uçağın yıkanma işinin dahi öğrencilerden oluşan özel bir takım tarafından yapıldığını söyledi. Okulun tam bir müze havasında olduğunu ifade eden Çevik, "Turist kafileleri geldi okulumuza. Rehberler aracılığıyla bilgiler verildi. İlginç karşıladılar. Öğrencilerimizin hayatlarında hiç uçak görmemiş yaşlı akrabaları gelip gördü. Şehir dışından gelen vatandaşlarımız uçağın koltuğuna oturup inceliyor. Hatta yaşlı bir teyzemiz uçağa binip koltuğa oturunca gözleri yaşardı. Oteller bölgesindeyiz ve antik kentlerin merkezindeyiz. Bu nedenle uçağımız burada bir turizm elçisi gibi görev yapıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Okul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyorOkul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyorOkul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyorOkul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyor

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