Okul birincilerine bilgisayar ve bisiklet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesince 306 lise, ilk ve ortaokulun birincisine karne hediyesi olarak bilgisayar ve bisiklet hediye edildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinin spor salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumlar arası iş birliğini en üst düzeyde yürütmeye gayret gösterdiklerini, özellikle eğitim kurumlarıyla ilişkilerini daha ileri taşıdıklarını söyledi.

Eğitimin önemini anlatan Fadıloğlu, "Çünkü şehirde hangi konuyu tartışırsak tartışalım sonunda geldiğimiz nokta eğitim, nitelikli birey meselesi. Bu iş birliği kapsamında anaokuluna dönüştürülen sosyal tesislerimizde 70 noktada okul öncesi eğitim veriliyor." dedi.

Eğitim için yaptıkları çalışmalara değinen Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, geleneksel hale getirdiğimiz ilkokul ve ortaokuldaki yavrularımıza karne ile lunapark biletlerini teslim etmiş olacak. Her çocuğumuzun gidip lunaparkta rahatça eğlenmesini sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra şu anda da 300'ü aşkın öğrencimizi ödüllendirdik. Çünkü başarıyı da ayrıca ödüllendirmek istedik. Amaç farkındalığı ortaya koyabilmek. Çocuklarımıza bunu bir anı olarak hediye etmek. Yoksa başarının ekonomik değerini hesap etmek gibi bir düşüncemiz yok. Aslında üzerinde durduğumuz konu bu çocukların akademik başarılarının yanında gerçekten iyi insan olabilme noktasında kendilerini geliştirmesidir. Bu noktada değerler eğitimiyle destek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu kapsamında 63 lise birincisine bilgisayar, 136 ilkokul ve 107 ortaokul öğrencimize de bisiklet hediye ediyoruz. Şimdiden üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da Fadıloğlu'na desteği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fadıloğlu ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere hediyelerini dağıttı.

