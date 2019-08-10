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Okul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreninde okul birincisi ilan edilen, üniversite sınavına girip okul birincisi kontenjanından istediği bölüme yerleşmeyi ümit eden İbrahim Erdem Atila (18), beklediği üniversiteye giremedi.

Okul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreninde okul birincisi ilan edilen, üniversite sınavına girip okul birincisi kontenjanından istediği bölüme yerleşmeyi ümit eden İbrahim Erdem Atila (18), beklediği üniversiteye giremedi. Nedenini sormak için gittiği okulda, başka bir öğrencinin 0,04 puanla kendisini geçtiğini öğrenince şoke olan İbrahim Erdem Atila, hukuk mücadelesi başlattı.
Alanya'da oturan İbrahim Erdem Atila, bu yıl Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Diploma notu 80.73 olan Atila, mezuniyet töreninde birinci olarak okul müdüründen plaket ve sertifika aldı ve okul kütüğüne yine birinci olarak plaket çaktı. Üniversite sınavına giren İbrahim Erdem Atila, okul birinciliği kontenjanından, tercihlerinden birine yerleşmeyi bekledi. Ancak beklediği tercihlerinden hiçbirine giremeyen Atila, durumu sormak için okula gitti. İddiaya göre okul yöneticileri Atila'ya okul birincisi olmadığını, ikinci olduğunu söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan İbrahim Erdem Atila hukuk mücadelesi başlattı.
'OKUL BİRİNCİSİ BEN DEĞİLMİŞİM'
İbrahim Erdem Atila, bu yıl okul birincisi olduğunun söylendiğini belirterek, "Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda 'okul birincisisin' dediler, sonra sınava girdim. Çok iyi geçmemesine rağmen rahattım. Ona göre tercihlerimi yaptım. Ama sonra öğrendim, okul birincisi ben değilmişim. Başkasıymış. Bunu öğrenmek için okula geldim. Bir başka öğrenci beni 0,04 puanla geçmiş. Bu bana haber verilmedi ve ben şu an boştayım" dedi.
'HİÇBİR BÖLÜME YERLEŞEMİYOR'
Ailenin avukatı Emre Bal da hukuk savaşı başlattıklarını belirterek, İbrahim Erdem Atila'nın mezuniyet töreninde okul birincisi ilan edildiğini kaydetti. Kendisine plaket ve belge verildiğini vurgulayan Emre Bal, "Okullar kapandıktan sonra sınavlara giriyor. Sonuçları açıklanıyor. Öğrencimiz okul birincisi olarak tercih yapıyor. Açıklanan sonuçlarda öğreniyoruz ki; burada Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okul birinciliği kontenjanından yerleşmesi gerekirken, hiçbir bölüme yerleşemiyor. Öğrencimiz okuluna gidiyor, kendisine bilgi verildiği söyleniyor. Detaylı bir şey anlatılmıyor. Şu anda çok önemli bir mağduriyet söz konusu. Okula yerleşemedi ve bir yıl daha sınava hazırlanması gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
'GEREKLİ BAŞVURULARIMIZI YAPTIK'
Bu konuda bir ihmal olduğunu ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Emre Bal, şöyle konuştu:
"İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli başvurularımızı yaptık. Hatalı ve yanlış bir şey varsa, bu konuda da dava açacağız. Okul müdürü, yardımcıları ve sorumlu öğretmenlerin bir ihmali de varsa maddi ve manevi kayıplar için dava açacağız. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesi için çaba sarf edeceğiz."

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Okul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendiOkul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendiOkul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendiOkul birinciliğinden üniversiteye yerleşmeyi beklerken, ikinci olduğunu öğrendi

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