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Okul birincisi bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan yürüme engelli Abdullah Akyıldız (18) liseyi birincilikle bitirdi.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan yürüme engelli Abdullah Akyıldız (18) liseyi birincilikle bitirdi. Abdullah Akyıldız, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirterek, "İnsanlar teknolojiyi çok kullanıyor. Teknolojik programlar üretmek istiyorum" dedi.

Sandıklı'da manav işletmecisi Yılmaz (50) ile butik işletmecisi Birdane Akyıldız'ın (42) iki oğlundan küçüğü olan Abdullah, kas hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, ayağa kalkamayan ve tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayan Abdullah Akyıldız, eğitiminde gösterdiği başarısıyla göze çarptı. Dedesi Ali Akyıldız, annesi Birdane ve babası Yılmaz Akyıldız'ın yardımlarıyla akülü engelli aracıyla okuluna gidip gelen Akyıldız, eğitim yaşamı boyunca büyük başarı gösterdi. Abdullah Akyıldız, 4 yıldır eğitim gördüğü ve her yıl okul birincisi olduğu Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle tamamladı. Bu yıl üniversite sınavına da giren Abdullah Akyıldız, hedefinin bilgisayar mühendisi olmak, yeni yazılımlar üreterek insan hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

'SIRTIMDA TAŞIDIĞIMIN HAKKINI FAZLASIYLA VERDİ'

Anne Birdane Akyıldız, Abdullah'ın bu başarıları yakalayana kadar çok zorluk çektiklerini belirterek, "İlk seneler akülü engelli aracı bile yoktu. Sırtımda taşıyarak okuttum. Çok mutluyum. 4 yıldır birincilik yaşatıyor bize. Hep başarılı oldu, beni mahcup etmedi. Sırtımda taşıdığımın hakkını fazlasıyla verdi. Allah'ım herkese böyle çocuk versin" dedi.

'SEVİNCİNDEN ÇOK MUTLU OLUYORUZ'

Abdullah'ın okula gidip gelirken baş yardımcısı olan dedesi Ali Akyıldız, "Her karnede takdir alıyor. Biz de bunun sevincinden çok mutlu oluyoruz. Abdullah'a ben yardımcı oluyorum. Annesi benden çok yardımcı oluyor. Annesi olmayınca biz getirip götürüyoruz. Allah gönlü ne istiyorsa, ne muradı varsa onu versin inşallah" diye konuştu.

'BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ AZİM'

Azmi sayesinde başarılı olduğunu anlatan Abdullah Akyıldız da şöyle dedi: "Liseye başladığımdan beri 4 yıldır okul birincisi oluyorum. Bir engelli olarak başarıyı yakaladım. Başarıyı yakalamam da çalışmak da tabii ki önemli ama benim için en önemlisi azim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bu mesleği yapacağıma inanıyorum. Teknoloji çağındayız. İnsanlar teknolojiyi çok kullanıyor. Teknolojik programlar üretmek istiyorum."

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Bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliğiBedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği
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